Enyeama pourrait rejouer pour les Super Eagles

Au Nigeria, Gernot Rohr, conseiller technique des Super Eagles, souhaite le retour en sélection du gardien de but de Lille, Vincent Enyeama.

Ce dernier avait claqué la porte de la sélection suite à un clash avec le sélectionneur, Sunday Oliseh, qui a été licencié au mois de février dernier.

" C'est un très bon joueur et je ne sais pas pourquoi il ne joue plus pour le Nigeria", a déclaré le technicien allemand et ancien entraineur de Nice.

Gernot Rohr espère pouvoir convaincre Enyeama de porter à nouveau le maillot de l'équipe nationale.

Le Nigeria est éliminé de la course à la CAN 2017, qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017.

Les Super Eagles entament leur campagne des éliminatoires du Mondial 2018 avec un match en déplacement contre la Zambie le 3 octobre.