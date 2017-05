Le Royaume Uni organise des élections locales

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le scrutin constitue un test électoral pour la Première ministre britannique Theresa May en vue des législatives anticipées.

Ces élections interviennent en pleine tension avec Bruxelles au sujet du Brexit.

Elles se déroulent jeudi dans l'ensemble du Royaume : de l'Angleterre à l'Ecosse en passant par le Pays de Galles.

Les Britanniques sont appelés à renouveler près de 5 000 sièges de conseils locaux.

Le scrutin constitue un test électoral pour la Première ministre britannique, Theresa May, en vue des législatives anticipées.

Des législatives prévues dans cinq semaines et avec lesquelles Theresa May espère renforcer sa majorité au Parlement de Westminster avant de se lancer dans des négociations sur le Brexit avec Bruxelles, des négociations qui s'annoncent d'ores et déjà difficiles.