Messi et Antonella se sont dits oui

Copyright de l’image EITAN ABRAMOVICH Image caption Messi et son amour de jeunesse Antonella Roccuzzo

C'est devant Shakira et des célébrités du football dont Samuel Eto'o que Lionel Messi a épousé Antonella Roccuzzo.

Le quintuple Ballon d'or a passé la bague au doigt de la mère de ses deux enfants dans un hôtel dans la ville de Rosario en Argentine.

Leurs enfants Thiago, 4 ans, et Mateo, un an et demi étaient aux premières loges de la cérémonie.