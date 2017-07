18 juillet : Nelson Mandela aurait eu 99 ans

Copyright de l’image Getty Images Image caption Nelson Rolihlahla Mandela ou « Madiba »

Chaque année le 18 juillet, jour de la naissance de Nelson Mandela, l'ONU appelle les individus partout dans le monde à commémorer la Journée internationale qui lui est consacrée.

Le sens de la « Journée internationale Nelson Mandela »

Chacun d'entre nous a la possibilité et la responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur, et la Journée internationale de Nelson Mandela est l'occasion d'agir et d'inspirer ce changement.

Pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité, en tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre.

En 2017, la Fondation Nelson Mandela consacre cette Journée internationale à l'action contre la pauvreté, en l'honneur du leadership et du dévouement dont Nelson Mandela a fait preuve pour combattre la pauvreté et à promouvoir la justice pour tous.

Nelson Rolihlahla Mandela ou « Madiba », né le 18 juillet 1918 à Mvezo (province du Cap) et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, à l'âge de 95 ans.

Nelson Mandela et la Reine Élisabeth II

Quelques célèbres citations de Nelson Mandela.

"Il est très facile de casser et de détruire. Les héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent."

"Je serai toujours bouleversé par la haine raciale et je reprendrai la lutte contre les injustices jusqu'à ce qu'elles soient définitivement abolies."

"Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé."

"La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute."

"L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde."

"Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l'espoir là où règne le désespoir."

"La liberté sans le civisme, la liberté sans la capacité de vivre en paix, n'est absolument pas la vraie liberté !"