A Harar, la hyène, meilleure amie de l’homme

L'une des villes les plus sacrées et les plus anciennes d'Ethiopie vient de célébrer ses 1010 ans d'existence. Des milliers d'habitants et de touristes ont participé à des festivals à Harar, à l'est du pays. Une ville fortifiée que l'on surnomme la Mecque d'Afrique. Ses habitants sont également connus pour leur drôle de relation avec les hyènes. Myriam Lahouari.