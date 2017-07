Côte d'Ivoire : le groupe Magic System fête ses 20 ans

Trois disques de platine, 16 d'or... Les quatre garçons d'Abidjan ont trouvé le Magic System pour faire danser la planète.

Copyright de l’image AFP Image caption Formé en 1997, le groupe a connu la consécration deux ans plus tard avec son tube "Premier Gaou".

Le groupe ivoirien fête ses 20 ans avec une tournée africaine et une autobiographie. "Nous célébrons 20 ans d'amitiés, de collaboration, de moments de joies et de tristesses", raconte A'Salfo, le leader du groupe qui a su ouvrir les portes du marché africain et international au genre zouglou mais aussi aux autres genres ivoiriens, dont le coupé-décalé.

A'Salfo, Manadja, Tino et Goudé, les quatre boys d'Anoumabo, quartier déshérités d'Abidjan, aux ruelles boueuses et sablonneuses, ont joué partout, des stades africains aux salles mythiques comme l'Apollo à New York ou l'Olympia à Paris et jusqu'au Louvre, le 7 mai, pour le concert célébrant la victoire du président français Emmanuel Macron.

Copyright de l’image AFP Image caption Magic System a bénéficié de conseils avisés d'Alpha Blondy.

Formé en 1997, le groupe a connu la consécration deux ans plus tard avec son tube "Premier Gaou", fable sur les déboires sentimentaux d'un jeune homme naïf - le gaou est un homme crédule en nouchi, l'argot abidjanais. Le tube va propulser les quatre amis sur la scène mondiale.

Magic System a multiplié les succès, enchaînant les albums, sans oublier l'amitié. "Magic System est aussi un groupe qui a toujours voulu relever les défis, après Premier Gaou, nos détracteurs ont parlé de coup de chance! On a donc relevé ce défi", explique Manadja, le "gros" du groupe.

Le groupe reconnaît avoir bénéficié de conseils avisés, dont ceux de la star ivoirienne du reggae, Alpha Blondy.