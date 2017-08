Serena Williams contre l’inégalité salariale

Copyright de l’image Getty Images Image caption Serena Williams encourager les femmes noires à oser exiger un meilleur salaire de leurs employeurs.

" En grandissant, on me disait que je ne pourrai pas accomplir mes rêves, parce que je suis une femme mais surtout à cause de la couleur de ma peau " , a déclaré Serena Williams.

La sportive s'est exprimée à l'occasion de la journée du salaire équitable pour les femmes noires aux Etats-Unis.

Sur son compte Instagram, la championne de Tennis a écrit quelques vers sur le sujet afin d'encourager les femmes noires à oser exiger un meilleur salaire de leurs employeurs.

" Sans ma raquette de tennis, je serai sûrement mal payée moi aussi"

La sportive de 35 ans avoue qu'elle est l'une des femmes noires privilégiées qui a réussi financièrement dans son pays mais ajoute :

" Aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi mais des 24 millions d'autres afro-américaines. Sans ma raquette de tennis, je serai l'une d'entre elles ".

Le salaire des femmes dans le monde et en Afrique

Le travail des femmes reste sous-estimé, selon Onu femmes.

À l'échelle mondiale, le salaire des femmes ne représente que 77 pour cent de celui des hommes, selon Onu Femmes.

L'écart salarial est plus grand pour les mères de famille, les femmes de couleur ou les migrantes.

Un nombre croissant de femmes partent à la retraite dans la pauvreté.

Les raisons de cet écart, selon cette agence des Nations unies :