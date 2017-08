Afrique: l'actualité de la semaine résumée en photos

Isaac Makwala du Botswana a fait la une des journaux. Il a souffert de gastro-entérite de même que 30 autres athlètes et membres de délégation vivant dans un même hôtel. Il est alors porté malade puis requalifié pour les 200m. Au final, l'athlète ne montera pas sur le podium et laissera échapper une prime de plus de 10 000 dollars promise par le président de son pays.