Priscanad, l'évangile de l'entreprenariat selon Prisca Kouacou

Copyright de l’image Priscanad Image caption Invitée dans Afrique Avenir, Prisca Kouacou a également raconté comment elle a gagné son premier million avec son blog "Priscanad"

"Les 6 choses que vous devez savoir avant de démissionner pour entreprendre". Témoignage d'une blogueuse ivoirienne.

L'Ivoirienne Prisca Kouacou avait un travail qui payait bien. Mais elle avait aussi beaucoup de rêves qui l'ont poussé à démissionner. Ce qu'elle ignorait, c'était la dure réalité qui l'attendait.

Lorsqu'on pense à créer une entreprise, on voit d'abord un grand bureau, des employés et des équipements. Erreur.

Une entreprise, c'est d'abord un problème à résoudre, un public qui achète votre solution et un moyen de collecter l'argent issu des ventes. Prisca Kouacou, blogueuse et spécialiste du business-coaching

Selon cette entrepreneuse ivoirienne, une entreprise, c'est d'abord un problème à résoudre, un public qui achète votre solution et un moyen de collecter l'argent issu des ventes. "Tout le reste n'est qu'habillage", dit-elle.

"Je décide de démissionner en novembre 2014 pour relever un défi personnel : créer ma propre entreprise à 30 ans", confie Prisca Kouacou, blogueuse et spécialiste du business-coaching.

Mais aussitôt lancée, c'est la désillusion.

"Je n'ai jamais été aussi seule que quand je suis devenue entrepreneuse. Dès le début, je me suis retrouvée en train de me battre toute seule pour générer des revenus régulièrement.

Il fallait prospecter, gérer des clients et en même temps gérer l'administration de l'entreprise. Je me suis retrouvée comme sous l'eau. À un moment, je me suis demandé si cela valait vraiment la peine d'entreprendre", reconnait Prisca Kouakou, l'invitée de l'émission Afrique Avenir.

Egalement invités :

- Rivolala Ratsimandresy, Cofondateur de la RDE, la Rencontre Des Entrepreneurs. Un accélérateur d'entreprises.

- Rebecca Enonchong, Fondatrice AppsTech, ActivSpaces, African Business Angels Network. Désignée Global Leader for Tomorrow par le Forum mondial de Davos.