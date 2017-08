Carmel Fopa, "le p’tit prince du calcul d'audience au Cameroun"

Copyright de l’image Audiencia Image caption Après le Cameroun, Carmel Fopa lorgne le marché africain puis mondial. Il se donne dix ans pour gagner suffisamment de notoriété

Sa startup, Audiencia Consulting, rêve de calculer avec précision, les moyennes d'audience des médias africains et leurs tendances.

Audiencia n'est encore qu'un bébé mais elle a déjà de très grandes ambitions. Conquérir l'Afrique et plus tard, le monde.

La startup du jeune camerounais s'est spécialisée dans le calcul et l'analyse des tendances de consommation des médias.

Nous voulons réduire la marge d'erreur et apporter des données locales plus fiables et indépendantes. Carmel Fopa, Fondateur Audiencia Consulting

"Il n'y a pas de données chiffrées et fiables sur la répartition et les tendances des audiences au Cameroun. J'ai trouvé cela assez choquant. Nous allons analyser l'audience et prendre en considération les réalités technologiques, infrastructurelles, psychologiques et socio-économiques", explique Carmel Fopa, fondateur d'Audiencia Consulting.

Les informations collectées seront ensuite publiées dans une revue magazine appelée Audiencia Mag.

L'audience. Une matière précieuse pour les diffuseurs et les publicitaires. C'est elle qui permet de mieux cerner les tendances du moment pour guider les entreprises de presse et les annonceurs. C'est aussi elle qui permet d'évaluer le chemin parcouru et surtout d'anticiper l'avenir.

J'aimerais autonomiser l'accès à l'information sur l'audience en Afrique Carmel Fopa, Fondateur Audiencia Consulting

"Je me suis rendu compte qu'en Afrique, on a toujours tendance à commanditer des études venant des acteurs internationaux ou occidentaux. J'aimerais autonomiser l'accès à l'information en Afrique", précise-t-il.

Le secteur de l'audiovisuel et du digital connait une expansion fulgurante en Afrique. Radio, télévion, web et mobile gagnent du terrain et attirent les grands annonceurs. Mais par qui, comment et quand ces médias sont-ils le plus consommés par les Africains? Difficile d'apporter une réponse précise.

Avec Audiencia Consulting, Carmel Fopa veut "réduire la marge d'erreur" et apporter des données locales "plus fiables et indépendantes".

Podcast Afrique Avenir avec Carmel Fopa

