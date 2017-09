Un musée pour l'art contemporain africain

La ville du Cap, en Afrique du Sud, a inauguré vendredi un nouveau musée, le Zeitz MOCAA, considéré par son créateur comme le plus grand musée d'art contemporain africain du continent.

Le bâtiment, qui abrite quelque 80 salles, a été converti par l'architecte britannique Thomas Heatherwick.

Il s'agissait à l'origine d'un site obsolète et abandonné en bord de mer.

Jadis recouverts de fientes de pigeons, les piliers sont aujourd'hui devenus une attraction à part entière. Une sorte de rappel, qui renvoie à l'une des caractéristiques fondamentales de l'art contemporain, et qui interroge le spectateur sur notre époque et sur la relation entre nos modes de vie et notre environnement.

Fondamentalement, il ne s'agit pas d'une démarche esthétique de reproduction à l'identique mais de prouver que l'art peut à la fois être ludique et faire réfléchir.

Image caption Un dragon volant géant en caoutchouc accueille les visiteurs

Une grande partie des œuvres exposées proviennent de la collection de Jochen Zeitz. Le collectionneur allemand tient à ce que la sélection d'artistes soit "aussi représentative de l'Afrique que possible".

Si certaines personnes vantent les vertus du projet, d'autres critiquent ce qu'ils qualifient de "vision faussée et partielle de la scène artistique africaine"

L'entrée de la galerie sera gratuite pour les titulaires de passeports africains certains jours de la semaine.