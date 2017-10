Tanzanie : expulsion de trois "pro homosexuels"

Trois Sud-africains accusés par les autorités tanzaniennes de "promouvoir" le mariage homosexuel ont été expulsés vers leur pays d'origine.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'homosexualité est illégale en Tanzanie et est passible de 30 ans de prison

L'ONG Initiative for Strategic Litigation in Africa (ISLA) "confirme que trois de ses avocats qui avaient été arrêtés à Dar es Salaam le 17 octobre et placés en détention illégale depuis le 20 octobre, ont été expulsés plus tôt dans la soirée de vendredi.

Les trois Sud-africains, parmi lesquels la secrétaire exécutive d'ISLA, l'avocate Sibongile Ndashe, avaient été arrêtés avec un Ougandais et des Tanzaniens membres de l'ONG locale Community Health Education Services and Advocacy (CHESA), dans un hôtel de Dar es Salaam.

La police avait affirmé le lendemain que ces personnes étaient réunies pour "promouvoir l'homosexualité" qui constitue un crime, selon la loi tanzanienne.

Dans la foulée, le gouvernement tanzanien avait suspendu toutes les activités de CHESA.

Le gouvernement tanzanien a par ailleurs promis d'expulser les étrangers défendant les droits des homosexuels.

L'homosexualité est illégale dans 38 des 54 pays d'Afrique et est passible de la peine de mort en Mauritanie, au Soudan et en Somalie, selon Amnesty International.