Les buteurs africains du week-end

Allemagne

Grâce à un nouveau but du congolais Chadrac Akolo, Stuttgart a battu Dortmund 2 buts à 1.

France

Le camerounais Nicolas Pépé a inscrit le premier but de Lille face à Saint-Etienne ( victoire 4-1)

Grâce à un but du togolais Serge Gakpé, Amiens a tenu en échec à domicile l'AS Monaco ( match nul 1-1)

Malgré un but du burkinabé Préjuce Nakoulma, Nantes a été battu 4-1 sur la pelouse du PSG.

Doublé pour le cap verdien Julio Tavares avec Dijon qui a battu Troyes 3 buts à 1.

Angleterre

Malgré un but de l'ivoirien Wilfried Zaha, Crystal Palace a été tenu en échec à domicile par Evertoj ( match nul 2-2).Le second but d'Everton a été inscrit par le sénégalais Oumar Niasse.

Doublé pour l'égyptien Mohamed Salah avec Liverpool qui a battu Southampton 3 buts à 1.

Espagne

L'ivoirien Cheick Doukouré a marqué le premier but de Levante sur le terrain de Las Palmas ( victoire 2-0)

Turquie

L'ivoirien Moryké Fofana a marqué l'unique but de son équipe, Atiker Konyaspor qui a fait match nul 1 but partout avec Antalyaspor, le club de Samuel Eto'o qui a marqué son 6ème but de la saison

Grâce à un but du ghanéen Joseph Attamah et surtout grâce à un hat-trick du togolais Emmanuel Adebayor, Istanbul Basaksehir a écrasé Galatasaray 5 buts à 1.

Le marocain Nabil Dirar a marqué le premier but de Fenerbahce face à Sivasspor ( victoire 4-1). L'unique but de Sivasspor a été inscrit par le congolais Thievy Bifouma.

Ukraine

Grâce à un doublé du congolais Dieumerci Mbokani, le Dynamo Kiev s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Zirka Kropyvnytskyi.

Pays-Bas

Malgré un but du nigérian Bartholomew Ogbeche, Willem II a fait match nul à domicile avec le Sparta Rotterdam ( match nul 2-2)

Le marocain Yassin Ayoub a marqué le deuxième but du FC Utrecht face à Excelsior ( victoire 3-1). L'unique but d'Excelsior a été inscrit par son compatriote, le marocain Zakaria el Azzouzi,

Un autre marocain Mimoun Mahi a lui trouvé le chemin des filets avec Vitesse, battu 4 buts à 2 sur la pelouse du FC Groningen.

Son compatriote, le marocain Nasser el Khayati a marqué le deuxième but de ADO Den Haag face à Heracles Almelo ( victoire 4-1)

Belgique

Le nigérian Henry Onyekuru a inscrit le but de la victoire pour Anderlecht sur la pelouse de Mouscron ( victoire 2-1)

Grâce notamment à un but du tunisien Larry Azouni, Kortrijk a battu Sint-Truidense 2 buts à 0.

Le nigérian Samuel Kalu a marqué le deuxième but de Gent sur la pelouse de Lokeren ( victoire 3-0)

Suisse

L'ivoirien Roger Assalé a marqué le but de la victoire pour le BSC Young Boys face au FC Zurich ( victoire 2-1)