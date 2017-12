Choupo-Moting : "Je me sens bien à Stoke"

Copyright de l’image Getty Images Image caption A Stoke, Choupo-Moting a marqué quatre buts en 18 matchs.

Agé de 28 ans, il a rejoint les Potters durant l'été dernier, en provenance du club allemand de Schalke.

Samedi, Eric Maxim Choupo-Moting était sur la feuille de match de Stoke City, qui a battu West Bromwich Albion par 3 buts à 1, une victoire qui a mis fin à trois défaites consécutives pour les Potters.

"Je vais bien, je me sens bien. C'est un superchampionnat, une bonne compétition, mais aussi une ligue difficile. Chaque match est difficile", a confié à la BBC cet l'attaquant camerounais.

"Physiquement, il faut être à 100% pour jouer en Premier League", a souligné Choupo-Moting, l'ancien joueur de Hambourg et de Mainz (Allemagne), auteur d'un doublé contre Manchester United, lors de son deuxième match pour Stoke City.

Il a marqué quatre buts en championnat. Choupo-Moting estime toutefois que cette performance ne reflète pas réellement sa contribution au club.

"C'est sympa de se retrouver ici, en Angleterre", affirme Choupo-Moting.

"Je fais de mon mieux, j'aime la Premier League. Je joue beaucoup, et c'est la chose la plus importante, parce que je suis venu ici pour jouer", a-t-il dit, ajoutant que certains de ses anciens coéquipiers en Allemagne, dont Leroy Sané (Manchester City) et Joel Matip (Liverpool), ont facilité son adaptation en Angleterre.

"Le monde du football est très petit, j'ai contacté tous les gars avec qui j'ai joué en Allemagne. Et c'est sympa de se retrouver ici, en Angleterre", a-t-il reconnu.

Son club est actuellement 14ème de la Premier League, soit trois places seulement au-dessus de la zone de relégation, avec 10 défaites pour 19 matchs joués.