Une sélection des photos d'actualité les plus probantes des quatre coins du monde, prises en 2017.

Copyright de l’image ABIR SULTAN/ EPA Image caption Un pèlerin chrétien orthodoxe érythréen a été baptisé, pendant l'Épiphanie, au site de baptême de Qasr El-Yahud sur la rive ouest du Jourdain. Le site est où les chrétiens croient que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. En raison de la sensibilité de la région, un accord visant à permettre aux visiteurs du site a été conclu entre le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne aux côtés de sept dénominations orthodoxes.

Copyright de l’image Stephanie Keith/REUTERS Image caption Kandy Freeman a participé à une manifestation de Black Lives Matter devant la tour Trump à New York. Le mouvement de protestation s'est formé aux États-Unis en réaction à l'assassinat de Noirs par la police.

Copyright de l’image LUKAS COCH/ EPA Image caption Un papillon a atterri sur le nez de Rafael Nadal, le joueur de tennis espagnol, lors du match de quart de finale en simple masculin contre Milos Raonic du Canada lors du tournoi de tennis Australian Open Grand Slam.

Copyright de l’image Alex Wong/Getty Images Image caption Le 20 janvier, le président américain Donald J Trump a prêté serment, devenant le 45e président des États-Unis à Washington, alors que sa femme, Melania, l'observait. Dans son discours inaugural, il a juré de se battre pour les Américains "oubliés" et que "notre pays prospérera à nouveau".

Copyright de l’image Lucy Nicholson/ Reuters Image caption Plus de 600 démonstrations de femmes ont été oragnisées dans le monde entier pour mettre en lumière le droit des femmes le premier jour de la présidence de Donald Trump.

Copyright de l’image Regis Duvignau/ Reuters Image caption Dans le sud-ouest de la France, un aigle royal a attrapé un drone en plein vol lors d'un exercice d'entraînement militaire à la base aérienne de Mont-de-Marsan

Copyright de l’image LAURENT GILLIERON/ EPA Image caption Pour célébrer l'anniversaire de Charlie Chaplin, plus de 600 personnes se sont déguisées en homme à Corsier-sur-Vevey. Chaplin est mort dans la ville suisse, après avoir passé les 24 dernières années de sa vie là-bas

Copyright de l’image Antonio Parrinello/REUTERS Image caption Le mont Etna, le volcan le plus haut et le plus actif d'Europe, a craché de la lave lors de son éruption en février sur l'île de Sicile, au sud du pays

Copyright de l’image Clodagh Kilcoyne/ Reuters Image caption Aibhin Kenneally, treize ans, s'est réchauffée avant les championnats du monde de danse irlandaise à Dublin

Copyright de l’image MONICA M. DAVEY/ EPA Image caption Le 21 août, plus de sept millions de personnes à travers les États-Unis ont assisté à la première éclipse solaire totale qui a traversé le continent nord-américain d'un océan à l'autre depuis 1918. Ici, à Sisters, en Oregon, le Soleil réapparaît derrière la Lune.

Copyright de l’image Hannah McKay/ Reuters Image caption Un musulman Rohingya est aidé par des photographes sur la rivière Naf, tout en entreprenant la difficile traversée entre le Myanmar et le Bangladesh. Les Rohingyas sont une minorité musulmane apatride qui a connu une longue persécution. Plus de 647 000 Rohingyas ont fui au Bangladesh depuis le début des violences en août

Copyright de l’image Baz Ratner/ Reuters Image caption Des manifestations ont éclaté à Nairobi, les Kenyans ayant voté une nouvelle élection présidentielle après l'annulation des élections d'août. Ici, le député de l'opposition kenyane Caleb Amisi Luyai se penche par la fenêtre de sa voiture alors que le gaz lacrymogène se répand après que la police a tiré du gaz sur un convoi de politiciens de l'opposition dans la capitale

Copyright de l’image KCNA/ Reuters Image caption En septembre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assisté au lancement d'un missile balistique Hwasong-12. Le pays a mené un certain nombre de tests de missiles dans un contexte de malaise international croissant

Copyright de l’image Susana Vera/ Reuters Image caption Des officiers de la Garde civile espagnole et des manifestants devant un bureau de vote à Barcelone le jour d'un référendum sur l'indépendance interdit. L'Espagne a imposé une règle directe à la Catalogne en réponse à l'offre d'indépendance la plus spectaculaire de la région du nord-est

Copyright de l’image Thomas Peter/ Reuters Image caption À Pékin, le 19e Congrès national du Parti communiste chinois a déterminé qui dirige le pays et sa direction pour le prochain mandat. Le président Xi Jinping, qui a consolidé le pouvoir, est resté chef du parti pendant au moins cinq ans jusqu'au prochain congrès

Copyright de l’image Paula Bronstein/ Getty Images Image caption Une période de deuil d'un an a pris fin le 29 octobre à minuit pour le roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej. Il était le plus long monarque régnant au monde, il est mort à l'âge de 88 ans après un règne de 70 ans

Copyright de l’image Ahmed Jadallah/ Reuters Image caption Un migrant est arrivé dans une base navale après avoir été secouru par les gardes côtiers libyens à Tripoli. Des centaines de milliers de migrants d'Afrique subsaharienne ont traversé le désert et la Méditerranée pour tenter d'atteindre l'Europe

Copyright de l’image LIANNE MILTON/ PANOS Image caption Au Guatemala, une jeune femme a marché entre des pierres tombales alors que les gens célébraient le Jour des Morts dans un cimetière local. Les cerfs-volants colorés servent à effrayer les mauvais esprits afin que les morts puissent apprécier des offres de leurs parents

Copyright de l’image Rebecca Cook/ Reuters Image caption L'actrice Rose McGowan a levé le poing après s'être adressée au public lors d'une convention des femmes à Detroit, au Michigan. Elle a fait ses premières remarques publiques depuis qu'elle a accusé le producteur hollywoodien Harvey Weinstein de viol. Mme McGowan est l'une des nombreuses femmes à accuser M. Weinstein de viol. Il nie toutes les allégations de rapports sexuels non consensuels

Copyright de l’image Mike Hutchings/REUTERS Image caption Les Zimbabwéens à Harare ont célébré la démission du président Robert Mugabe, mettant ainsi fin à 37 ans de pouvoir. Emmerson Mnangagwa est devenu président après une semaine dramatique au cours de laquelle l'armée a pris les rênes

