Une voie ferrée entre la Tanzanie et le Rwanda

L'annoncé a été faite par le chef de l'Etat tanzanien, selon lequel les travaux devraient débuter en 2018.

La construction de ce tronçon s'inscrit dans un projet de développement et de rénovation du rail en Tanzanie à partir du port de Dar es Salaam, sur l'océan Indien.

Ce tronçon devrait favoriser les échanges commerciaux avec le Rwanda, pays enclavé qui ne dispose pas de voie ferrée.

Le projet ferroviaire doit également concurrencer un projet similaire entrepris au Kenya, qui a pour but de relier le port de Mombasa, le plus important d'Afrique de l'Est, à l'Ouganda et au Rwanda.

"Nous nous sommes mis d'accord pour construire le plus tôt possible un chemin de fer reliant Isaka, le nord de la Tanzanie à Kigali", capitale du Rwanda, a déclaré John Magufuli lors d'un point de presse à Dar es Salaam, à l'issue d'une rencontre avec son homologue rwandais.

Les travaux qui démarrent cette année ont déjà fait l'objet d'une étude de faisabilité.

Des instructions ont été données aux différents ministres concernés afin de se réunir dans un délai ne dépassant pas deux semaines.

Selon le président tanzanien, cette voie ferrée permettra non seulement d'accroître les échanges commerciaux entre le Rwanda et la Tanzanie, mais aussi avec l'est de la République démocratique du Congo et avec les pays de la Communauté d'Afrique de l'Est.