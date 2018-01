CHAN 2018: les demi-finalistes

Le carré d'as s'est complété dimanche avec la victoire de la Libye sur le Congo 5-3 aux tirs aux buts

La Libye est venu à bout des diables rouges du Congo 5 tirs à 3 après 120 minutes de jeu au stade d'Agadir.

C'est le Congo qui a concédé le premier but à la 15ème minute.

Le gardien de but et capitaine congolais Barel Mouko, sur une frappe de l'équipe adverse, a renvoyé le ballon dans l'axe, ce qui n'a pas été pardonné pour son équipe qui a encaissé le premier but de la rencontre.

Ce n'est qu'à la 37 ème minute que les diables rouges remettent les pendules à l'heure pour 1 but partout, jusqu'à la fin des prolongations.

Aux tirs aux buts, Barel Mouko, le gardien congolais tente de rattraper l'erreur de la première manche, mais manque la cible, en mettant le cuir largement au dessus de la barre transversale au cinquième tir de son équipe.

La Libye se qualifie, et va affronter le pays organisateur, le Maroc, dans un derby nord- Africain en premier match des demi-finales le 31 janvier 2018.

Le Maroc qui était venu à bout la veille, de la Namibie, 2-0.

Dans l'autre demi-finale, le Soudan qui a damé le pion à la Zambie 1 but à 0, va croiser le fer le avec Nigeria qui lui, a eu du mal à se défaire de l'Angola (2-1)

Ces deux affiches auront lieu mercredi 31 janvier, et la finale le 4 février.