Buteurs africains du Week-end

voici quelques footballeurs Africains qui ont fait bouger les filets ce week-end en Europe

En France

Image caption Julio Avares

Le cap-verdien Julio Tavares a inscrit son 7ème but de la saison avec Dijon face à Rennes ( victoire 2-1) L'unique but rennais a été marqué par le sénégalais Ismaila Sarr.

Malgré un but de l'algérien Idriss Saadi, Strasbourg s'est incliné 2 buts à 1 sur la pelouse de Lille.

Grâce notamment à un but du sénégalais Keita Baldé, Monaco a fait match nul 2 buts partout sur la pelouse de Marseille

Allemagne

Image caption keven Prince Boateng

Le ghanéen Kevin-Prince Boateng a marqué le premier but de l'Eintracht Frankfurt face à Moenchengladbach( victoire 2-0)

Grâce notamment à un but du marocain Amine Harit, Schalke 04 s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Stuttgart.

Espagne

Le ghanéen Thomas Partey a inscrit le troisième but de l'Atletico Madrid face à Las Palmas ( victoire 3-0)

Pays-Bas

Malgré un but du marocain Mimoun Mahi, Groningen n'a pas réussi à battre Heracles ( match nul 3-3)

Belgique

Le Tunisien Hamdi Harbaoui a encore trouvé le chemin des filets avec sonm club de Waasland-Beveren qui a été accroché sur sa pelouse par Zulte Waregem ( match nul 2-2). Le deuxième but de Zulte a été inscrit par le nigérian Peter Olayinka.

Grâce à un triplé de l'algérien Sofiane Hanni, Anderlecht a fait match nul 3 but partout sur la pelouse du Standard de Liège. Le congolais Christianm Luyindama Nekadio a lui inscrit un doublé avec le Standard.

Le nigérian Samuel Kalu a inscrit le deuxième but de Gent face au Club de Brugges ( victoire 2-0)

Turquie

Malgré un but de l'égyptien Trezeguet, Kasimpasa s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Besiktas.

Le béninois Stéphane Sessegon a inscrit le premier but de Gençlerbiligi face à Atiker Konyaspor ( victoire 2-1)

Grâce notamment à l'algérien Sofiane Feghouli, Galatasaray a battu Osmanlispor 2 buts à 0.

Malgré un but du sénégalais Stéphane Badji, Goeztepe a été tenu en échec à domicile par Kayserispor ( match nul 1-1)

Italie

Grâce notamment à un but du sénégalais Mbaye Niang et à un autre but du nigérian Joel Obi, le Torino a battu Benevento 3 buts à 0.