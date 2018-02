Peinture : un chef-d'œuvre nigérian retrouvé à Londres

Copyright de l’image BONHAMS Image caption Le tableau "Tutu" était un symbole de réconciliation au Nigeria, après la guerre du Biafra.

Un célèbre tableau de l'artiste-peintre nigérian Ben Enwonwu a été retrouvé dans un "modeste appartement du nord de Londres". Il s'agit d'une représentation de la princesse Ife Adetutu Ademiluyi, connue sous le nom de Tutu.

Ce chef-d'œuvre pictural produit en 1974 était considéré comme un symbole de réconciliation au Nigeria, après la guerre du Biafra (1967-1970).

Aux enchères, le tableau pourrait valoir 300.000 livres sterling, soit un record pour un artiste nigérian.

Le romancier Ben Okri, lauréat du prix Booker, l'un des plus importants prix littéraires remis chaque année, considère cette peinture comme "la découverte la plus significative de l'art africain contemporain depuis plus de 50 ans". "Cela mérite d'être fêté", a-t-il dit.

Ben Enwonwu est devenu célèbre dans le monde de l'art lorsqu'il a été chargé de créer une sculpture en bronze de la reine Adetutu Ademiluyi, lors d'un voyage au Nigeria en 1956.

M. Enwonwu, considéré comme le père du modernisme nigérian, a peint trois versions de Tutu, qui ont toutes disparu après sa mort en 1994. Le sort des deux autres peintures Tutu reste un mystère.

Le tableau a été identifié dans "un modeste appartement du nord de Londres" par Giles Peppiatt, le directeur de l'art moderne africain à la maison d'enchères anglaise Bonhams.

"Un vif intérêt"

Le fait d'avoir retrouvé cette peinture originale est "un événement important, et nous nous attendons à ce qu'il suscite un vif intérêt dans le monde de l'art", a déclaré Giles Peppiatt, qui est régulièrement invité à évaluer des versions de Tutu, qui s'avèrent être des copies.

On ne sait pas encore comment le chef-d'œuvre est arrivé dans le nord de Londres, d'autant plus que ses propriétaires ont requis l'anonymat.

Le tableau sera vendu aux enchères à Bonhams, le 28 février.

Ben Enwonwu, qui en est l'auteur, a étudié à Oxford et à l'école d'art londonienne Slade, dans les années 1940.

Enwonwu est devenu célèbre dans le monde de l'art lorsqu'il a été chargé de créer une sculpture en bronze de la reine Adetutu Ademiluyi, lors d'un voyage au Nigeria en 1956.