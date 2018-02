Ce que Weah est allé faire en France

Copyright de l’image Getty Images Image caption Georges Weah et Emmanuel Macron

Le Président du Libéria George Weah actuellement en visite officielle en France a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron à l'Elysée.

Les deux chefs d'Etats ont évoqué les défis auxquels le Liberia fait face, en particulier la croissance économique et l'emploi de la jeunesse.

Le président Weah a choisi la France pour sa première visite officielle hors du continent.

Il est allé chercher à Paris un soutien dans les efforts, fait selon lui, par son gouvernement pour relancer l'économie du Libéria.

Les besoins sont énormes, notamment en matière d'infrastructures, d'éducation et de santé.

Le président libérien a souhaité par exemple que la France s'engage pour le financement de 1500 km de routes nouvelles.

Il a rappelé son objectif : sortir le Liberia de la pauvreté.

« Je veux offrir à mon peuple les mêmes opportunités et les mêmes chances de réussite que celles que la France m'a offerte. Les électeurs m'ont chargé d'une lourde responsabilité : celle de sortir les Libériens de la pauvreté et par la suite de les emmener vers la paix et la prospérité » a souligné le président libérien.

Le président Emmanuel Macron qui a salué la relance des relations bilatérales entre les deux pays, a également répondu à l'appel lancé par son homologue libérien.

Le Liberia sera l'une des priorités françaises dans l'aide au développement.

« Nous avons d'abord souhaité inscrire le Liberia sur la liste des pays prioritaires de notre aide au développement, ce fut fait le 8 février dernier. » a rappelé le président français.

Avant de poursuivre « L'implication de la France pour aider au financement en particulier des infrastructures, au-delà des engagements strictement bilatéraux, se feront dès cette année, les initiatives que nous avons prises en particulier sur le sport et le financement à travers diverses facilités sera effectif dès cette année »

Les deux hommes ont également évoqué le rôle du sport comme facteur de développement.

Ils veulent créer une plate-forme pour mobiliser des financements sur des projets sportifs en Afrique et développer une économie du sport sur le continent.