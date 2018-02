Nile : le barrage de la discorde

La construction du plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique est au cœur d'un conflit entre le Soudan et l'Egypte. A terme, la structure fournira plus de 15.000 gigawatts d'électricité par an. Mais l'Égypte est inquiète. Le pays craint que le barrage réduise son approvisionnement en eau et fait tout ce qui est en son pouvoir pour garder le contrôle de son eau de rivière. Geneviève Sagno.