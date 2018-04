Israël suspend l'accord sur les migrants africains

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le premier ministre Israélien Benyamin Netanyahou

Les autorités de l'Etat Hébreux ont annoncé lundi soir suspendu l'accord signé quelques heures plus tôt avec l'ONU pour transférer des migrants illégaux vers des pays développés.

L'accord dont a parlé lundi le premier ministre israélien avant de revenir sur sa décision, prévoyait la réinstallation de plus de 16.000 Soudanais et Erythréens vivant en Israël dans des pays occidentaux notamment le canada, l'Allemagne et l'Italie.

En échange, l'Etat hébreu s'était engagé à donner un titre de séjour à un nombre équivalent d'entre eux devant rester sur son territoire.

L'accord avec l'ONU, que M. Netanyahu avait annoncé quelques heures plutôt, a surpris les pays vers lesquels ces migrants allaient être envoyés.

Le ministère italien des Affaires étrangères, premier à réagir, a indiqué qu'il n'existe aucun accord avec son pays dans le cadre du document signé entre Israël et le HCR, pour la réinstallation de migrants.

En Allemagne c'est le ministère de l'Intérieur qui a affirmé ne pas avoir connaissance d'une demande concrète concernant une prise en charge de réfugiés vivant en Israël, en particulier ressortissants de pays africains.

En mars dernier le gouvernement israélien avait annoncé avoir trouvé un accord avec le Rwanda pour le transfèrement de plusieurs milliers de migrants.

M. Netanyahu a révélé lundi soir que Kigali a refusé d'accueillir ces personnes qui vivent pour l'essentiel dans des quartiers défavorisés de Tel Aviv.