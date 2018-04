Sahara occidental : l’ONU appelée à renouveler sa mission

Copyright de l’image AFP Image caption La Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un referendum au Sahara occidental (MINURSO)

Le Conseil de sécurité de l'ONU demande le renouvellement de la mission de la MINURSO au Sahara Occidental.

L'ONU se penchera sur la question du renouvellement de sa mission au Sahara Occidental ce 25 avril 2018.

Une rencontre qui se tiendra sous fond de tension entre les deux parties en conflit à savoir le Maroc et le peuple sahraoui représenté par le Front Polisario.

Cette organisation demande sans autre forme de raccourci un référendum d'autodétermination pour cet ancien territoire espagnole occupé en grande partie depuis 1975 par le Maroc.

266.000 km2 désertique au cœur du plus vieux conflit post-colonial sur le continent africain. Le Maroc ne veut pas entendre parler d'autonomie, encore mois d'indépendance et réclame à la table des négociations la présence de l'Algérie.

"Discuter avec un pion, ça ne sert à rien et on ne veut plus se prêter à cette comédie", indique Omar Hilale, l'ambassadeur du Maroc auprès de l'ONU.

L'enjeu du renouvellement de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un referendum au Sahara occidental sera d'amener les deux parties à respecter le cessez-le-feu conclu en 1991 sous l'égide de l'ONU.

Le Maroc et le Front Polisario qui a proclamé la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en 1976 campent sur leurs positions.