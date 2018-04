Docteur Mahamadou Soumana Cissoko est l'invité de BBC matin

La lutte contre le paludisme a reçu en promesses de dons plus de 200 millions de dollars ce weekend à la conférence des partenaires à Dakar.

Experts médicaux et donateurs ont fait le point et en terme d'avancée, un vaccin développé par un laboratoire américain et expérimenté au Mali et au Burkina Faso depuis 2016.

Au cœur de cette expérimentation, le docteur Mahamadou Soumana Cissoko, qui a travaillé avec ce qu'on appelle en médecine « des candidats-vaccin ».

Quels résultats ont-ils obtenu ? Quel espoir pour la vulgarisation d'un vaccin contre le paludisme dans le futur ? Mahamadou Cissoko répond aux questions de Bruno Sanogo.