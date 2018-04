It was just a matter of days before this guy put my goal record as number one African @premierleague top scorer to bed So proud of you lil bro @mosalah22 continue to put Our continent as high as you can!!! Much love and blessings, like I said before The best is yet to come 🙏🏾🙏🏾 C’était juste une question de jours avant que ce bonhomme envoie mon record de meilleur buteur africain de @premierleague aux oubliettes Très fier de toi petit frère @mosalah22 Continues de porter l’Afrique au plus haut!! Comme je le disais déjà à ton sujet, le meilleur est à venir 🙏🏾🙏🏾

A post shared by didierdrogba (@didierdrogba) on Apr 19, 2018 at 1:03pm PDT