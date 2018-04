Copyright de l’image STEFANIE GLINSKI Image caption 162 bébés sauvés d'une usine à bébé à Lagos

162 bébés et enfants en bas âges ont été secourus d'une usine à bébés.

Au Nigéria, des médias relaient cette libération intervenue dans trois orphelinats illégaux dont un reconnu pour être une usine à bébé.

La nature précise et la mission de cette usine à bébé restent méconnues.

Le terme usine à bébé est utilisé pour désigner ces lieux où les bébés abandonnés et les orphelins sont vendus.

Mais, dans un cas précédent, l'expression a également décrit un lieu où des femmes enceintes auraient été détenues jusqu'à ce qu'elles aient accouché et que leurs bébés aient été vendus.

S'exprimant mercredi au sujet des 162 enfants dans cette dernière affaire, le Commissaire d'Etat à la Jeunesse et au Développement social de Lagos, Agboola Dabiri, a déclaré:

"Pour assurer la protection des enfants, nous avons fermé trois orphelinats illégaux. Parmi ceux-ci, l'un fonctionne comme une usine de bébé tandis que deux autres étaient des orphelinats n'ayant aucune autorisation d'exercer. Les enfants et les adolescents sauvés de l'usine de bébé et des orphelinats illégaux ont été placés dans des foyers approuvés par le gouvernement pour les soins et la protection"