Une poignée de main historique entre Kim Jong Un et Moon Jae In. Les 2 Corées semblent être sur la voie de la paix. Inimaginable il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, lors d'un sommet, Kim Jong Un et Moon Jae-in se sont engagés à œuvrer en faveur de la dénucléarisation en promettant qu'il n'y aurait plus de guerre dans la Péninsule.