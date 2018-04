Andre Ayew: "je crois au maintien de Swansea City"

Copyright de l’image Getty Images Image caption Andre Ayew croit au maintien de Swansea City

L'attaquant de Swansea City, Andre Ayew se dit confiant "à 100%" que son club évitera la relégation de la Premier League anglaise.

Swansea s'est incliné 1-0 face à Chelsea samedi tandis que Southampton, l'autre reléguable, a battu Bournemouth réduisant à un point l'écart qui le sépare de l'équipe de Carlos Carvalhal.

Cependant, Ayew, qui a rejoint Swansea en janvier, a déclaré qu'il était sûr que Swansea a les potentialités pour rester en Premier League.

Confiance et volonté

"Nous devons rester positifs et je suis confiant à 100% que nous resterons debout et nous avons la capacité d'y arriver", a déclaré Ayew.

"Si nous voulons rester en Premier League, nous devons être forts et être prêts à relever tous les défis.

"Nous travaillons bien, nous nous entraînons très fort et les gars montrent beaucoup de force mentale lorsque les choses se compliquent".

"J'ai une grande confiance en mes coéquipiers et ils forment un bloc vraiment solide, nous avançons vers le but final ensemble, unis et comme une famille et nous nous battons pour nos vies."

Swansea doit encore jouer contre les deux équipes classées directement derrière elle à savoir Southampton et Stoke sur leurs bases. Mais avans ces deux rencontres, Swansea City sera en déplacement à Bournemouth.

Les commentaires d'Ayew font écho à ceux du milieu de terrain Andy King qui a déclaré qu'il croyait que la bataille de la relégation "pourrait se terminer réellement lors de la dernière semaine".

Southampton "décidera" de la survie

Le milieu de terrain sud-coréen de Swansea, Ki Sung-Yueng, a déclaré que la bataille pour la relégation va se décider lorsque Southampton arrivera au Liberty Stadium le mardi 8 mai. Ils sont à Bournemouth le samedi 5 mai et accueillent Stoke une semaine plus tard.

"Le match contre Southampton va décider qui restera en Premier League, je pense, donc que c'est le plus gros match de notre saison", a déclaré Ki.

"Nous sommes confiant et pas inquiets, je crois que l'équipe l'a montré face à Chelsea, une des cinq meilleures équipes et les champions de l'année dernière."

Les attaquants ont besoin d'aide

Ki a ajouté qu'il ne pensait pas que l'absence de réalisations lors des récentes sorties de Swansea aura un impact sur leur combat pour le maintien.

Les Swans n'ont marqué que deux buts depuis leur victoire 4-1 sur West Ham le 3 mars, une fois contre West Bromwich Albion et une fois contre Everton.

"Si vous voulez marquer, tout le monde doit aider, ce n'est pas seulement les attaquants", a déclaré le Sud-Coréen. "Nous devons les aider à marquer et bien sûr qu'ils veulent le faire."

"Parfois, dans un match les choses ne se passent comme prévu. Mais je pense que nous allons tous nous concentrer sur les prochains matchs et nous croyons que nous avons la possibilité de marquer des buts."