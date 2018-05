Hamed Yo, le jeune burkinabé qui potabilise l'eau

Biochimiste et microbiologiste, Hamed a monté une entreprise, Bilada, qui facilite l'accès aux désinfectants les plus efficaces et les plus répandus dans le monde.

Hamed Yo a été traumatisé par le manque de solutions chlorées lorsqu'il fallait faire face au virus Ebola qui avait contaminé, l'un après l'autre, plusieurs pays ouest-africains.

Certes aujourd'hui, la crise est passée mais le jeune biochimiste et microbiologiste veut pouvoir être capable de répondre à la demande si une épidémie pareille touchait son pays.

Hamed Yo veut aussi fournir aux habitants de la région de quoi rendre potable leur eau, désinfecter et prévenir les infections dans les structures sanitaires.

Selon les Nations Unies, 40% de la population mondiale est aujourd'hui touchée par une pénurie d'eau.

80% des eaux usées sont rejetées sans traitement dans l'environnement et plus de 90% des catastrophes sont liées à l'eau.

Plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et plus de 4,5 milliards de personnes ne disposent pas de services d'assainissement adéquats.

