Le ghanéen Kwandwo Asamoah quitte la Juventus

Ces derniers jours, on annonçait Kwandwo Asamoah en visite médicale à l'Inter Milan.

S'il a démenti l'information sur des médias ghanéens, Kwadwo Asamoah va bien quitter la Juventus.

Le milieu de terrain l'a annoncé dans un communiqué dévoilé sur ses réseaux sociaux hier vendredi.

"Aucun mot ne peut exprimer la difficulté à prendre cette décision car je suis très fier de ma période ici ", a-t-il écrit.

Le Ghanéen évolue sous les couleurs de la Vieille depuis 7 saisons avec à la clé 6 titres de champions d'Italie et 4 Coupes nationales.

Asamoah révèle que la Juventus lui a proposé un nouveau contrat mais il a décidé d'aller voir ailleurs : « J'ai joué avec des légendes et quelques-uns des meilleurs joueurs au monde ici et ils vont me manquer, a-t-il ajouté.

Quand à ce qui est de sa prochaine destination, le Black star ne révèle pas grande chose.