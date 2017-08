Crise des migrants: l'Espagne de nouveau en première ligne

En Espagne, la police a arrêté des passeurs qui transportaient des migrants en jet ski depuis le Maroc à travers le détroit de Gibraltar. L'Espagne connaît depuis plusieurs semaines un important afflux de migrants.Rien qu'au mois de juillet, plus de 2300 personnes ont tenté la traversée entre le Maroc et l'Espagne, une route de plus en plus empruntée par les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe. Salma Bouchafra.