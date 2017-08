Ange Bergson Lendja, docteur en sciences politiques, est notre invité

Un mini-sommet sur la gestion et le contrôle des flux migratoires en provenance de l'Afrique a réuni hier en France des chefs d'État et de gouvernement européens et africains.

A cette occasion le président français Emmanuel Macron, a proposé d'identifier dès le Niger et le Tchad les migrants qui ont le droit à l'asile pour, dit-il, les mettre en sécurité le plus rapidement possible.

Notre invité c'est le chercheur Ange Bergson Lendja docteur en sciences politiques et enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales en France, qui travaille, entre autres, sur les questions de migrations

Il répond aux questions de Samba Dialimpa Badji