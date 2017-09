Au moins 50 personnes sont mortes au Niger après des inondations provoquées par les pluies torrentielles qui s'abattent depuis juin sur ce pays désertique, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par l'ONU.

Les bilans les plus lourds ont été enregistrés dans la capitale Niamey avec 21 morts et 10 blessés, à Maradi (9 morts et 26 blessés) et à Tillabéri et à Zinder (8 morts chacune). A Agadez (nord), aux portes du désert, on dénombre 19.726 sinistrés.

Images: Himadou Amadou