Le parti communiste au pouvoir en Chine a voté pour inscrire le nom et l'idéologie de Xi Jinping dans sa constitution - l'élevant au niveau de Mao Zedong.

Le président Xi Jinping a promis de livrer une Chine plus forte et plus riche, sous un contrôle encore plus robuste des partis. Mais contrairement à Mao, qui disait que "les femmes tiennent la moitié du ciel", les ambitions du président Xi n'impliqueront pas trop de femmes comme le rapporte Clarisse Fortuné.