Au Cameroun, le conflit dans la zone anglophone se radicalise de plus en plus avec une succession de meurtres et d'enlèvements. Les assaillants visent non seulement des cibles militaires mais aussi civiles.

Notre invité, Dr Christian Pout, analyste et Président du CEIDES , le centre Africain d'Etudes Internationale diplomatiques, économiques et stratégiques. Il répond aux questions de Raliou Hamed-Assaleh.