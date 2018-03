Moscou conteste les sanctions

La Russie proteste contre l'expulsion en série de ses diplomates et promet de riposter. Plus de 20 pays vont renvoyer des fonctionnaires russes en signe de solidarité avec la Grande Bretagne, après l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergei Skripal et de sa fille en Angleterre. Il s'agit de la plus grande vague de renvois de diplomates depuis la Guerre Froide. Caroline Loyer.