Était-ce un faux pas verbal ou un malencontreux jeu de mots ?

En visite en Australie, le président français Emmanuel Macron a laissé échapper: "I want to thank ... your delicious wife", ce qui signifie "je voudrais remercier votre délicieuse épouse".

Si en français ce terme peut être admis dans certains milieux, ce n'est pas le cas pour la langue anglaise où il a une connotation sexuelle, quand il est utilisé dans ce contexte.