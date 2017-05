USA: des toilettes publiques à plus de 150 millions

Copyright de l’image AFP Image caption Il s'agit des toilettes publiques les plus chics de la ville situées dans le jardin public de Bryant Park, le long de la 42ème rue.

A New York, des toilettes publiques situées non loin de Times Square ont été rénovées avec 254.000 dollars soit plus de 150 millions de francs CFA.

Il s'agit des toilettes publiques les plus chics de la ville situées dans le jardin public de Bryant Park, le long de la 42ème rue.

Musique classique, tableaux aux murs, fleurs fraîches dans des vases, les toilettes ont rouvert après quelque trois mois de travaux.

Le bâtiment accueille en moyenne environ 3.000 personnes par jour, soit plus d'un million par an.

Les carreaux de porcelaine qui recouvrent les murs ont été importés d'Europe, a expliqué Dan Biederman, fondateur de la Bryant Park Corporation, une organisation à but non lucratif qui gère le parc.

La location de la pelouse centrale pour des événements, les concessions diverses notamment au restaurant Bryant Park Grill et les parrainages permettent à l'organisation de disposer d'un budget annuel de plus de dix millions de dollars.

Le budget de fonctionnement des toilettes de Bryant Park, dans lesquels sont présents deux employés, de 07H00 à minuit, est de 271.000 dollars par an.