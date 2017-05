L'acteur Roger Moore est mort

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'acteur britannique Roger Moore, qui a interprété James Bond à sept reprises au cinéma, est mort en Suisse à l'âge de 89 an

L'acteur britannique Roger Moore, qui a interprété James Bond à sept reprises au cinéma, est mort en Suisse à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer, selon sa famille.

"C'est le coeur lourd que nous devons annoncer le décès de notre père aimant, Sir Roger Moore, aujourd'hui en Suisse après un court mais courageux combat contre le cancer", ont écrit les enfants de l'acteur.

Décrit comme un archétype du gentleman anglais, Roger Moore a été immortalisé par la série télévisée "Le Saint" et surtout par James Bond qu'il a incarné dans sept films, de "Live and Let Die" ("Vivre et laisser mourir") en 1973 jusqu'à "A view to a kill" ("Dangereusement vôtre") en 1985.

Copyright de l'image Getty Images Image caption

Né le 14 octobre 1927 dans le sud de Londres d'un père policier et d'une mère au foyer.

Il estimait que son plus grand rôle, il l'avait tenu pour le compte de l'Unicef, le Fonds pour l'enfance des Nations unies.

Nommé ambassadeur itinérant de l'Unicef en 1991, il avait depuis parcouru le monde.