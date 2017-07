Les vêtements jetés atterrissent en Afrique

Image caption La plupart des vêtements usés ou déchirés en provenance d'Europe ou des Etats-Unis sont recyclés à Panipat (Inde)

Vous êtes-vous jamais demandé la destination finale de vos vêtements usés ? Shilpa Kannan, notre correspondant en Inde a trouvé la réponse.

Le continent africain est le point de chute des vêtements jetés.

Dans les pays occidentaux, explique Kannan, lorsque vous donnez des vêtements à des organismes de bienfaisance à travers des magasins, des sacs de collecte ou des dépôts, beaucoup sont remis aux nécessiteux ou vendus dans des magasins de charité pour recueillir des fonds.

Mais quand il s'agit de vêtements déchirés ou endommagés, ou d'objets que personne ne veut acheter, ils sont souvent envoyés en Inde, plus précisément à Panipat d'où ils seront introduits dans un commerce international d'occasion.

Plusieurs milliards de vêtements anciens sont achetés et revendus dans le monde chaque année.

Chaque jour, des centaines de tonnes de vêtements en provenance du Royaume-Uni et des États-Unis, et d'autres pays, arrivent à Panipat dans le nord de l'Inde.

En dehors de la ville, de longues files d'attente de camions, en provenance de la ville portuaire de Kandla, attendent d'entrer.

Image caption Pawan Garg, le président de l'association indienne des entreprises du textile

L'Inde est le premier importateur de vêtements usés devant des pays comme la Russie et le Pakistan, selon les données les plus récentes disponibles.

Impact sur l'industrie locale

Pour protéger les fabricants locaux de vêtements en Inde, les importateurs de vêtements portables ont besoin d'une licence du gouvernement.

Cette licence ne sera délivrée que si l'acheteur garantit que les vêtements ne seront pas vendus en Inde, mais sont exportés à nouveau.

L'industrie a également été affectée par une concurrence accrue de fibres moins chères fabriquées à la main comme le polyester.

Pawan Garg, le président de l'association indienne des entreprises du textile, affirme que l'industrie a déjà considérablement diminué.

"Il y avait autrefois plus de 400 unités ici - maintenant il y en a moins de 100. L'activité a pris un sacré coup. L'industrie ne fonctionne pas bien. Chaque jour, une unité ferme ou réduit la production", regrette-il.

Image caption Dans l'usine Shankar Woolen Mills les vêtements sont triés selon leur couleur

Le reconditionnement industriel

Dans un des moulins de recyclage, Shankar Woolen Mills, il y a des montagnes de vestes, de jupes, de cardigans, de bérets entre autres.

Mais aussi des tas de vêtements déchirés et usés qui auraient autrement abouti à la décharge.

Les travailleurs se penchent sur de grandes lames qui déchiquètent les vêtements.

Ils prennent tout de même le soin d'enlever les fermetures à glissière, les boutons et les étiquettes.

Les vêtements sont ensuite stockés dans de gros pieux selon leur couleur, les rouges, les bleus, les verts et beaucoup de noir.

Il s'agit de la première étape consistant à décomposer les vêtements en fil avant de les tisser.

Ils sont ensuite traités par lots avec des vêtements colorés similaires.

"Nous les traitons dans des machines qui font ce que les mains humaines ne peuvent pas - déchirer le tissu en petits chiffons", explique Ashwini Kumar, chef de l'entreprise Shankar Woolen Mills.

"Ceci est ensuite envoyé à une machine plus grande qui mélange la laine, la soie, le coton et toute fibre artificielle comme le polyester et ensuite à une autre machine qui commence à tourner en fil", poursuit-il.

Trois tonnes de tissu produisent environ 1,5 tonne de fil, qu'on utilise pour tisser ce que l'on appelle le tissu "de mauvaise qualité".

Le tissu de mauvaise qualité est ensuite utilisé en grande partie pour fabriquer des couvertures.

L'Afrique, le plus grand marché

Image caption L'Afrique est le plus grand consommateur de cette industrie locale

"Ils sont utilisés comme matériel de secours distribué pendant les catastrophes - donc à chaque tsunami, cyclone ou tremblement de terre - partout dans le monde, vous voyez ces couvertures être distribuées", ajoute M. Kumar.

Ces couvertures sont vendus à bon marché à des coûts inférieurs à 2 dollars US chacun.

L'Afrique est le plus grand consommateur de cette industrie locale. Presque tous les commerçants visitent régulièrement les marchés dans les pays africains pour trouver de nouveaux acheteurs pour leur tissu recyclé.

Il y a aussi un marché local, mais c'est beaucoup plus petit.

Alors que le coût de l'importation de ces déchets textiles est très faible, M. Kumar craint que ce qui était autrefois une activité lucrative ne soit plus coûteux.

"Une fois qu'il atteint l'Inde - les droits de douane, le transport, le stockage, l'électricité et les coûts de main-d'œuvre s'ajoutent. Nos consommateurs en Afrique veulent des couvertures bon marché et nous nous efforçons de maintenir les prix bas", fait-il.