La gaieté au coeur de la journée mondiale des émojis

L'émoji le plus prisée à l'échelle mondiale est l'émoji qui pleure de joie.

Les émojis désignent les émoticônes répandus dans le monde entier. A l'origine utilisées dans les messages électroniques et les pages web japonaises.

Ces petits visages enjoués, attristés ou simplement expressifs qui sont souvent utilisés dans les conversations sur les différents réseaux sociaux.

L'émoji le plus prisée à l'échelle mondiale est l'émoji qui pleure de joie, suivis du smiley aux yeux en forme de cœur.

Le troisième émoji le plus utilisé dans le monde entier est l'émoji "bisou".

Des milliards d'émojis sont envoyés chaque jour sur Facebook messenger.

Plus de 5 milliards d'émojis sont envoyés chaque jour sur Facebook messenger.

Emojis et diversité

Certains émojis sont déclinés en 6 couleurs allant du jaune au noir, pour représenter les différentes couleurs de peau.

Ce n'est qu'en 2015 et 2016, soit 5 ans après le début de l'utilisation des émojis qu'Android et Apple ont proposé plus de diversités, après une campagne menée par la chanteuse américaine Miley Cyrus.

Cenrtains émojis sont déclinés en 6 couleurs allant du jaune au noir, pour représenter les différentes couleurs de peau.

