USA : John McCain souffre d'un cancer du cerveau

Le sénateur républicain américain John McCain a été diagnostiqué d'un cancer du cerveau.

"Les options de traitement peuvent inclure une combinaison de chimiothérapie et de rayonnement", a déclaré son médecin.

Le politicien âgé de 80 ans est en convalescence à son domicile.

John McCain (centre) et ses enfants Meghan (gauche) et Jimmy (droite)

Selon sa fille Meghan, âgée de 32 ans, la triste nouvelle n'entame pas le moral de son père.

"Ne soyez pas surpris d'apprendre que celui d'entre nous qui est le plus confiant et le plus calme est mon père", a-t-elle déclaré sur Twitter.

Selon elle, son père fait face à ce défi comme il en avait fait avec d'autres. "Le cancer peut l'affliger de plusieurs façons, mais il ne le fera pas baisser les bras", poursuit-elle.

Le lieutenant-colonel John McCain reçu par le président Richard Nixon après 5 et demi de captivité au Vietnam en 1973

Le président Donald Trump a déclaré dans un communiqué que John McCain avait "toujours été un combattant" et lui a souhaité de se rétablir au plus vite.

"Il n'a jamais cessé de lutter, et je sais qu'il va faire face à ce défi avec le même courage extraordinaire qui a caractérisé sa vie", a souligné le sénateur Mitch McConnell sur Twitter.

L'ancien président Barack Obama a également lancé un mot de soutien au sénateur qu'il décrit comme étant "un héros américain et l'un des combattants les plus courageux" qu'il n'ait jamais connu.