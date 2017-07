Israël: polémique sur des objets "volés" à Auschwitz

Copyright de l’image Getty Images Image caption De jeunes israéliens en pèlerinage à Auschwitz

Une étudiante israélienne en arts a provoqué une polémique en affirmant avoir dérobé des objets du camp d'extermination d'Auschwitz pour un travail scolaire.

"Des millions de personnes ont été assassinées à cause des règles morales d'un pays particulier, sous un régime particulier. Si ce sont les règles, je peux y aller et agir selon mes propres règles", avait déclaré l'étudiante.

Les propos de Rotem Bides ont été démentis jeudi par un responsable de l'université Beit Berl, près de Tel-Aviv.

"Nous avons découvert qu'elle n'avait rien volé à Auschwitz", a déclaré ce responsable.

Selon l'université, cette étudiante avait en réalité ramené des objets trouvés à l'extérieur du camp nazi, situé en territoire polonais, et non dans le site lui-même, où se trouvent désormais un mémorial et un musée.

La jeune femme de 27 ans, dont l'un des grands-pères avait survécu à Auschwitz, travaille sur un projet qui sera présenté le 26 juillet.

Le Mémorial d'Auschwitz-Birkenau avait condamné les propos de l'étudiante et demandé aux autorités israéliennes d'intervenir.

Entre 1940 et début 1945, l'Allemagne nazie a exterminé à Auschwitz-Birkenau environ 1,1 million de personnes, dont un million de juifs de différents pays européens.