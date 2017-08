William et Harry rendent un hommage inédit à Lady Diana

Copyright de l’image AFP Image caption Diana Spencer est morte à 36 ans dans un accident de voiture à Paris, le 31 août 1997, après une course-poursuite avec des paparazzis.

Dans un documentaire diffusé fin juillet sur la chaîne de télévision britannique ITV, William et Harry, les deux princes, ont rendu un hommage inédit, plein d'émotion, à leur mère, Lady Diana.

Vingt ans après ce décès, ses enfants ont éprouvé le besoin de briser des années de silence.

C'est la première fois que les deux Princes britanniques évoquent à cœur ouvert la mémoire de leur mère.

Ils étaient âgés de 15 et 12 ans au moment du drame.

"Vingt ans après, Harry et moi sentions que c'était le bon moment pour nous ouvrir un peu plus au sujet de notre mère. Nous ne parlerons plus d'elle d'une manière aussi ouverte ou publique ", a expliqué William dans cette retransmission de 90 minutes intitulée "Diana, notre mère, sa vie et son héritage".

"C'est la toute première fois que nous parlons tous les deux d'elle en tant que mère", a confié le cadet, ajoutant que la blessure était encore "vive".

Les deux frères militent pour des causes humanitaires comme le faisait leur mère.