Internet : le #hashtag fête ses 10 ans

Copyright de l’image Twitter Image caption Le #BringBackOurGirls véhiculé en Afrique et au niveau international après l'enlèvement de 276 filles au Nigéria par Boko Haram.

Le hashtag, ce mot-clef précédé du signe dièse sur les réseaux sociaux, fête ses dix ans.

Ce signe, le plus souvent utilisé sur Twitter et désormais utilisé sur de nombreux autres réseaux sociaux tels qu'Instagram et Facebook.

Il a accompagné les différents événements marquants survenus dans le monde depuis 2007 qu'il s'agisse de posts teintés d'émotion, d'humour ou de publications engagées visant à mobiliser des internautes autour d'une cause.

A ce jour, 125 millions de hashtags sont échangés par jour dans le monde.

Le saviez-vous ?

Le hashtag a été inventé par Chris Messina, un designer Américain, spécialiste des réseaux sociaux.

Utilisateur frénétique de Twitter, il a proposé dans un tweet d'utiliser le symbole dièse pour regrouper des messages traitant du même sujet.

Les Hashtag les plus populaires

En 2016, le sport était à l'honneur avec #rio2016 pour les Jeux olympiques qui arrive en tête de liste.

La politique aussi a beaucoup fait parlé sur la toile avec notamment le Hashtag sur les élections américaines (2e), le Brexit (6e) et #BlackLivesMatter (7e).

Parmi les hashtag qui ont secoué la toile, on compte aussi #BringBackOurGirls véhiculé en Afrique et au niveau international après l'enlèvement de 276

lycéennes par les islamistes de Boko Haram à Chibok dans le nord-est du Nigéria en 2014.

Le mot-clef avait été relayé par l'ex-première dame américaine Michelle Obama ou encore par la starlette Kim Kardashian.

