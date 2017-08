Belgique : Un homme agresse des soldats au couteau

Les faits se sont passés vendredi à Bruxelles, où un homme criant "Allah Akbar" a agressé deux soldats avant d'être abattu.

Selon les médias belges "l'assaillant était d'origine somalienne et âgé d'une trentaine d'années"

L'attaque a été qualifiée de "terroriste" par le parquet, et un autre homme a été arrêté à Londres après avoir blessé des policiers devant le palais de Buckingham.

Ces deux attaques sont surviennent dans un contexte de multiplication des attentats jihadistes en Europe, alors qu'une grande manifestation pour la paix est prévue ce samedi après-midi à Barcelone.

A Barcelone, il y a une semaine des attentats ont fait 15 morts et plus de 120 blessés les 17 et 18 août.

L'assaillant de Bruxelles contre lequel les soldats ont fait usage de leurs armes à feu, "est décédé", a précisé la procureure.

Des médias belges ont affirmé que l'assaillant était d'origine somalienne et âgé d'une trentaine d'années.