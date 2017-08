Musique : Taylor Swift bat le record du clip le plus vu

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le dernier clip vidéo de Taylor Swift a glané 28 million de vues en seulement 24 heures.

Taylor Swift a battu le record du clip le plus vu sur Youtube avec son single "Look what you made me do".

Dévoilé dimanche dernier lors des Video Music Awards, le clip vidéo a glané 28 million de vues en seulement 24 heures.

Il bat ainsi celui de "Hello" d'Adele.

Le titre de la star de la pop fait déjà partie des meilleures ventes musicales du moment.

La chanteuse de 27 ans utilise ce single pour lancer son sixième album baptisé « Reputation ».

Il est attendu pour le 10 novembre prochain.

