USA : des mega trucks au secours des sinistrés de Harvey

Image caption Zub Ferrell, amateur des compétitions de "mega trucks" à bord de son engin

Etre utile et avoir un peu d'imagination en ces temps difficiles, deux principes appliqués par Zub Ferrell, amateur des compétitions de "mega trucks". Il a décidé d'utiliser son engin pour prêter main forte aux travailleurs d'urgence pour venir en aide aux sinistrés de la tempête Hervey.

Avec son camion, baptisé Old Habits et perché à plus de trois mètres du sol, ce conducteur de grue de 40 ans a entraîné celui-ci dans les eaux en crue du Texas et a transporté en lieux sûrs des dizaines de personnes des quartiers inondés de la ville de Port Arthur, sur la côte texane.

Une assistance entièrement gratuite

"Des gens nous ont serré dans leurs bras, d'autres voulaient nous payer. Nous ne prenons pas d'argent", dit Zub qui estime à 500 dollars le coût des réparations à effectuer sur son monstre mécanique après ces opérations de sauvetage.

Des dizaines de conducteurs de "mega trucks" en provenance de tout le Texas et de l'Illinois, dans le nord des Etats-Unis assistent les secouristes dans leur travail.

Zub Ferrell estime avoir sauvé plus de 45 personnes, six chiens, "et un chat très affamé" au cours des derniers jours. Certains quartiers de Port Arthur étaient encore sous près de 1,5 mètre d'eau vendredi, mais Old Habits a-t-il précisé peut traverser jusqu'à 2,5 mètres sans problème.

Ancien sinistré, Zub connaît la douleur de perdre sa maison. La sienne a été sérieusement endommagée par l'ouragan Ike en 2008 mais se souvient encore des généreuses donations de ses voisins et de l'aide des autorités.

Quand Harvey a frappé sa ville natale, il n'a pas hésité à rendre la pareille et a chargé son camion avec de l'eau et de la nourriture.