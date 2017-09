Mélenchon et les siens défilent contre la loi travail

Image caption Jean Luc Mélenchon et plusieurs membres de son mouvement la France insoumise défilant dans les rues de Paris contre la loi travail

Les insoumis de la France insoumise menés par leur leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon ont manifesté samedi dans les rues de Paris contre la réforme du Code du travail du président français Emmanuel Macron.

Ils étaient plus de 150 000 personnes selon les organisateurs, 30.000 d'après la police française à avoir participé samedi aux côtés de la France insoumise à la marche contre la réforme du travail.

"Un succès " pour le chef de file du parti de la France insoumise (FI) Jean-Luc Mélenchon. Il a indiqué que " le processus de lutte ne fait que commencer " et que d'autres manifestations vont suivre.

Au lendemain de la signature par le président Macron de cinq ordonnances qui transforment le droit du travail, Jean Luc Mélenchon et ses partisans ont tenu à attirer l'attention du président de la 5e République sur les conséquences de ces ordonnances.

Après de longues négociations entre les syndicats et le patronat, cette réforme doit permettre de faciliter les embauches et les licenciements pour les entreprises ainsi que de négocier plus directement avec leurs salariés les conditions de travail.

En entendant sa ratification par le Parlement, la réforme bien que déjà en vigueur, pour Emmanuel Macron il s'agit de " fluidifier le marché du travail ", et faire baisser le taux de chômage estimé à 9,6 %.

" Les ordonnances ont beau être signées, elles ne font pas force de loi tant qu'elles ne sont pas repassées devant le Parlement " rappelle Jean-Luc Mélenchon.

Malgré les récentes manifestations des syndicats, le président Macron reste tout aussi déterminé à mener sa réforme à terme.

Pour lui, " la démocratie ce n'est pas la rue ".