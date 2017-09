Ces nouveaux venus qui révolutionnent la course spatiale

Image caption Dans l'espace, les progrès technologiques renversent les modèles traditionnels et les entreprises sont aujourd'hui les principaux acteurs.

Oubliez les anciennes règles de l'espace.

De nos jours, n'importe qui, n'importe quelle entreprise, avec suffisamment d'argent peut y arriver.

Cette course ne se fait plus seulement entre les pays mais entre les entreprises.

Dès ses débuts, avec le lancement de Sputnik en 1957 et le vol de Yuri Gagarine en 1961, l'exploration humaine de l'espace a été dominée par la rivalité de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, et en particulier la course à la première étape: la Lune.

Tout au long de cette lutte tumultueuse pour le "sol haut de l'espace", les entreprises ont eu un rôle de second plan, ce sont les gouvernements qui ont payé et soutenu l'effort spatial.

Lancement de la Falcon 9 SpaceX de Elon Musk depuis le Cap de la Roselière aux Etats-Unis

Certes, le premier satellite commercial du monde Early Bird avait été lancé en 1965, mais jusqu'à un passé récent, le développement commercial de l'espace était largement limité aux grands satellites de télécommunications.

Avec un coût de plusieurs centaines de millions de dollars chacun et pesant plusieurs tonnes, ces satellites sont conçus pour durer jusqu'à 15 ans afin que les investisseurs puissent récupérer en premier lieu, les bénéfices de leurs produits.

Mais une révolution est en cours.

Dans l'espace, les progrès technologiques renversent les modèles traditionnels.

Une foule d'entreprises promettent un accès moins cher à l'espace, avec des innovations telles que les fusées renouvelables et les systèmes de lancement horizontal.

Les satellites sont de plus en plus petits et deviennent moins chers à construire, et, il y en a actuellement environ 1 500 en orbite autour de nous.

Une multitude de données et d'images proviennent de l'espace et les nouveaux acteurs sont en train de traiter, d'interpréter et de commercialiser cette révolution de l'information.

Nous pouvons aujourd'hui faire dans une boîte à chaussures ce qui se faisait auparavant dans un autobus. Cela signifie que nous pouvons vraiment changer et repenser la façon dont nous utilisons l'espace. Stuart Martin, Directeur général de Satellite Applications Catapult - Incubateur d'entreprises au Royaume-Uni qui aide les start-ups de l'espace

L'investissement dans le secteur de l'espace est important. En 2016, l'économie spatiale mondiale a totalisé 329 milliards de dollars, et les trois quarts découlent de l'activité commerciale, et non des gouvernements.

Les fusées sont notre porte d'entrée dans l'espace, "les camions de livraison" essentiels. Elles intègrent nos efforts pour une véritable civilisation spatiale, et ce sont les milliardaires qui sont en tête.

Le SpaceX d'Elon Musk utilise ses fusées Falcon 9 pour fournir la Station spatiale internationale, tandis que Jeff Bezos 'Blue Origin développe ses lanceurs New Shepard et New Glenn.

Les deux entreprises ont démontré des techniques révolutionnaires qui permettent un atterrissage vertical, une étape importante dans le parcours des fusées réutilisables.

Groupe Virgin - Richard Branson

Pendant ce temps, le Groupe Virgin de Richard Branson travaille à développer le lancement de satellites de l'air, parallèlement à ses plans pour les vols touristiques sous-orbitaux.

Les Fusées

Un nouvel acteur qui espère changer la façon dont l'espace est utilisé, c'est bien le Rocket Lab en Nouvelle-Zélande.

Encore à ses débuts, c'est la seule entreprise de fusées dans le monde avec son propre complexe de lancement, dans la péninsule Mahia de l'île du Nord.

À l'heure actuelle, aucune entreprise de lancement ne fonctionne uniquement sur une base commerciale.

"Ils sont tous fortement subventionnés par des gouvernements d'une manière ou d'une autre", explique Stuart Martin.

Le Falcon9 SpaceX à la base aérienne de Vandenburg en 2016

Alors que les fusées n'ont pas beaucoup changé depuis Sputnik en 1957, vous devez encore récupérer votre charge de la gravité terrestre et en orbite, ce serait une erreur de considérer Rocket Lab comme un simple fabricant de fusées traditionnelles, affirme le fondateur Peter Beck .

Le but de l'entreprise n'est pas seulement de construire des fusées, mais de permettre l'accès à l'espace. Le type d'accès et de fréquence à l'espace que nous proposons est inédit Peter Beck, Rocket Lab

Actuellement, le coût moyen du lancement d'un satellite est d'environ 200 millions de dollars et, aux États-Unis par exemple, on a dénombré 22 lancements l'année dernière.

Peter Beck dit qu'une fois sa fusée opérationnelle, il effectuera des voyages dans l'espace pour 5 millions de dollars, et "aussi souvent qu'une fois par semaine".

Au cœur du terrain de vente de Rocket Lab, sa fusée Electron, conçue spécialement pour prendre de petits satellites en orbite.

La fusée est principalement en fibre de carbone et ses moteurs sont tous imprimés en 3D.

Alors qu'il faudrait parfois des mois pour produire un moteur, "nous pouvons le produire en 24 heures", explique Beck.

Lors de son premier vol d'essai en mai, la fusée est entrée dans l'espace mais n'a pas atteint l'orbite.

Deux autres vols d'essai sont prévus.

Avec une augmentation de la fréquence d'observation de la Terre, de la météo, des voyages, et des cartes, les fabricants ont besoin de moyens souples pour se lancer dans l'espace.

C'est cette lacune que Rocket Lab envisage de combler selon Beck.

Au lieu d'attendre longtemps, "maintenant, vous pouvez simplement vous mettre en ligne et cliquer sur quelques boutons et vous avez acheté un lancement".

Planet Labs

L'entreprise désireuse d'utiliser le lanceur d'électrons de Rocket Lab est Planet Labs de San Francisco, qui conçoit et construit ses propres "satellites cubes" miniatures pesant seulement 4kg.

Will Marshall - Cofondateur et Directeur de Planet Labs

Il existe une grande opportunité pour les flottes de petits satellites qui effectuent diverses missions Will Marshall, Cofondateur et Directeur de Planet Labs

Contrairement aux satellites traditionnels de communication commerciale dans des orbites géostationnaires élevés, à 35,700 km (22 200 milles) au-dessus de la Terre, les satellites de Planet Lab (appelés Poves) volent beaucoup plus bas à seulement 500 km, c'est la distance entre Londres en Angleterre et la Cologne en Allemagne.

Cette orbite inférieure signifie que le vaisseau spatial peut utiliser des caméras plus petites avec une meilleure résolution des images, ce qui réduit le poids et le coût, comparés aux satellites traditionnels.

Étant petits et relativement bons marché, les nouveaux modèles peuvent être testés et construits rapidement, affirme l'entreprise.

En février, Planet Labs a envoyé 88 Poves en orbite, puis 48 autres en juillet.

L'entreprise peut maintenant photographier tous les points de la planète, tous les jours.

"Nous avons complètement supprimé les contraintes d'approvisionnement et nous avons considérablement réduit les coûts des images", a déclaré Will Marshall.

Et il ajoute que cela signifie non seulement des prix plus bas pour les clients, mais aussi que les données sont disponibles pour une plus large gamme de personnes.

"Ce ne sont pas seulement les gouvernements et les grandes entreprises qui peuvent acheter nos données. Toute personne peut accéder à nos données, qu'il s'agisse d'une petite ou moyenne entreprise, d'une ONG ou d'un enseignant-chercheur.

Pourtant, alors que le développement des fusées et des satellites, du matériel de l'espace, prennent souvent les devants, les plus grands changements sont dans l'utilisation pratique de l'information qui a été recueillie.

Les agriculteurs, les compagnies pétrolières, gazières et minières utilisent déjà ces données.

Les agriculteurs peuvent être prévenus au sujet des problèmes relatifs aux conditions du sol, ce qui pourraient aider à préparer les mauvaises récoltes.

On peut dire aux pêcheurs, les températures des océans, où trouver du poisson.

Une autre société présente dans ce secteur concurrentiel est Terrabotics du Royaume-Uni.

"Sur une image normale, vous êtes limité par la taille du pixel, mais il existe des informations riches entre les pixels capturés, ce qui n'est pas évident au premier coup d'œil", explique le directeur général Gareth Morgan.

"Nous faisons un traitement d'image de sous-pixel avant que d'autres analyses soient effectuées, nous superposons les images et faisons le travail dans des ensembles de données 3D. Nous mettons enfin cela dans les systèmes AI (intelligence artificielle).Nous transformons nos images en signaux, un peu comme les ondes radio. Cela nous libère des contraintes des pixels.Par exemple, nous pouvons regarder une mine et déterminer qu'elle a changé, dire qu'elle est plus profonde ou que le stock de déchets est devenu plus grand."

Terrabotics Sat - Mine de Diamant de Jwaneng

Imagerie lunaire

Les compétitions conduisent également à des innovations de taille.

Ansari XPrize a encouragé les inventeurs à développer un engin spatial réutilisé.

Et maintenant, Google Lunar XPrize offre 20 millions de dollars à la première équipe qui fera atterrir un robot artisanal sur la Lune.

Ce robot devra ensuite être en mesure de parcourir 500 mètres et transmettre des images.

Il s'agit de stimuler l'innovation et les nouvelles façons de penser l'espace, explique Rahul Narayan, fondateur de Team Indus à Bangalore, qui affirme n'avoir eu aucune expérience de l'espace auparavant.

Aucune des personnes travaillant ici n'avait des connaissances sur la science spatiale, l'ingénierie, et la technologie. Et cela nous allait très bien, parce que si nous étions ingénieurs de l'espace, nous n'entamerions jamais cet important défi. Ma première réaction après avoir été sélectionné était d'aller sur Google est de taper: comment aller sur la Lune? Rahul Narayan, Team Indus

Son équipe travaille actuellement sur son "Rover" lunaire de 6 kg, l'un des plus légers jamais mis en orbite, et qui devrait être lancé dans les prochains mois.

"Pour nous, c'est un long voyage", déclare Rahul Narayan de Team Indus, reconnaissant la dette qu'ils doivent à l'ISRO, Organisation indienne de recherche spatiale dirigée par le gouvernement. Certains scientifiques à la retraite ont en effet aidé la mission. À mon avis, ce sont eux les géants et nous sommes une entreprise beaucoup plus petite sur les épaules de ces géants", dit-il.

L'exercice peut ne pas avoir un bénéfice commercial immédiat. Narayan soutient que si l'atterrissage planifié réussit, ce sera "une étape importante pour chaque entreprise.

Chaque entreprise spatiale privée dans le monde, sera en mesure d'aller dans l'espace et faire plus d'exploits dans le futur."

C'est une vision d'un nouveau monde. Un monde dans lequel des satellites à faible coût sont exploités à partir de roquettes abordables qui se lancent lorsque vous le souhaitez, tous commandés en cliquant sur un bouton sans attendre les missions spatiales financées dans des conditions souvent lentes.

Pourtant, cette dernière course spatiale présente ses propres défis, affirme Gareth Morgan de Terrabotics.

Le volume total d'images spatiales et de données signifie que les systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour faire l'analyse automatique doivent être pris en compte.

"Les systèmes actuels nécessitent une quantité extraordinaire de formations. Nous avons besoin d'un changement dans la façon dont l'intelligence artificielle fonctionne. Des progrès sont réalisés, mais nous sommes encore au tout début."

En général, les informations peuvent être bonnes, mais il y a des considérations éthiques. Après tout, tout le monde est potentiellement photographié depuis l'espace tous les jours.

Et qui a accès à ces données?

À mesure que les satellites privés prolifèrent et que la grande révolution des données avance, les critiques font valoir qu'il doit y avoir un débat sur ce qui peut être public ou privé dans l'espace.

C'est la conception de Will Marshall de Planet Labs.

"L'une des choses importantes pour nous c'est la protection de la vie privée. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'implications négatives.

Nous, en tant que technologues, devons être les meilleurs protecteurs de ces données".

La question des débris spatiaux

Il y a déjà quelque 30 000 objets, grands et petits, en orbite: "En fin de compte, nous devrons faire face à ce problème", reconnait Will Marshall.

"L'industrie devra commencer à mettre ces choses en évidence et ce ne sera pas un défi facile".

Crash de la Virgin Galactic SpaceShip 2 le 31 Octobre 2014

Bien que les avantages potentiels pour les investisseurs soient géniaux, les risques sont aussi importants.

Les fusées peuvent exploser, ne pas démarrer ou mettre des satellites dans une mauvaise orbite.

"La construction des fusées ne permet pas de devenir riche tout de suite", explique Matt Perkins, qui a été depuis 10 ans directeur général du leader de l'industrie Surrey Satellites et est maintenant directeur de l'innovation à l'Université d'Oxford.

"L'argent, vous le gagnez en aval, en utilisant toutes ces informations provenant de l'espace. Comme les choses deviennent moins chères, les opportunités commerciales sont plus grandes".

Comme il le dit, il existe toute une gamme de données dans l'espace. Dans cette nouvelle frontière commerciale, seul l'ingéniosité des humains leur permettra d'en profiter.